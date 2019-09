GOSENS: «Vittoria meritata, incredibile il rigore per il Genoa» – VIDEO

Gosens festeggia il successo in extremis dell’Atalanta a Marassi: «Vittoria meritata, incredibile il rigore per il Genoa»

Gosens, davanti ai microfoni nel post-partita, festeggia il successo in extremis ottenuto dell’Atalanta a Marassi contro il Genoa. Tre punti arrivati ben oltre lo scadere grazie ad una meravigliosa rete di Zapata.

Un risultato però in bilico fino all’ultimo a causa del rigore ravvisato in favore del Genoa proprio al minuto 90. Episodio su cui l’esterno degli orobici è tornato a freddo: «Vittoria meritata, incredibile il rigore per il Genoa».