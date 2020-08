Gotti: «Futuro? C’è la possibilità di proseguire. Sul Watford…» – VIDEO

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Sassuolo. Le sue parole

«Non abbiamo mai parlato del Watford, quindi non credo che ci sia tale ipotesi. Invece abbiamo parlato della possibilità di proseguire insieme con l’Udinese. Io sono onorato del fatto che il club pensi di proseguire insieme a me e a mia volta ho dato la piena disponibilità a questa cosa splendida. Da domani inizieremo a discutere di come andare avanti insieme».