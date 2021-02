Gran Galà del Calcio 2021, i 3 portieri in lizza per il titolo

Il Gran Galà del Calcio 2021 AIC ha reso noti i 3 portieri in lizza per il titolo di migliore del nostro campionato

Torna il Gran Galà del Calcio AIC. E per il 2021 sono stati resi noti i tre portieri in lizza per il premio di migliore del nostro campionato. Tra questi c’è il portiere della Juventus Szczesny.

Al fianco del polacco troviamo Handanovic dell’Inter e Donnarumma del Milan: i 3 estremi difensori si contendono la vittoria.