Fiorentina, Napoli e Spal al lavoro per Grassi: affare complicato

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione e starebbe pensando a Alberto Grassi: è del Napoli in prestito alla Spal, non sarà facile

La Fiorentina pensa già al futuro e pianifica un affare a centrocampo, si tratta di Alberto Grassi. Come spesso accade, però, nel calciomercato le cose sono più semplici a dirsi che a farsi. Il giovane centrocampista piace molto a Corvino, che avrebbe intenzioni serie e potrebbe affidargli le chiavi della linea mediana viola. Il suo cartellino è di proprietà del Napoli anche se si trova in prestito alla Spal dallo scorso agosto. Con Leonardo Semplici gioca e lo fa nel miglior modo possibile, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in quel di Ferrara.

Stando a Sportitalia, il pressing della Fiorentina è forte. Il Napoli punta molto su Grassi, lo ha comprato quasi due anni e mezzo fa pagandolo molto dall’Atalanta e potrebbe inserirlo nella rosa 2018-19, anche se aleggiano molti dubbi sul Napoli che verrà. Anche la Spal è un ostacolo da non sottovalutare: in caso di salvezza, se Semplici rimanesse al Mazza, allora per l’ex atalantino si aprirebbe pure la porta per una permanenza in biancazzurro. La strada per la Fiorentina è in salita.