Napoli, 3 nomi per il dopo Sarri

Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe non fare rima con Napoli: ecco 3 idee per la successione

Mister Sarri ha destato l’interesse dei top club europei, dal Chelsea al Monaco, e l’intesa per il rinnovo contrattuale col Napoli stenta ad arrivare. Motivo per cui la società azzurra ha cominciato a guardarsi intorno e ha identificato 3 profili per la successione del tecnico toscano, come ha sottolineato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il primo nome è quello di Marco Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria, gli altri invece sono quelli di Marcelino del Valencia e Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk.

L’allenatore blucerchiato ha un’idea di calcio che si avvicina molto al primo Sarri, quello che ad Empoli giocava con il 4-3-1-2. La capacità di trasformare i talenti in calciatori belli e fatti, quella di creare un collettivo che pensi come un’unica mente nonostante si scenda in campo in 11 e una formazione tipo ben delineata e poca inclinazione al turn over. Lo spagnolo, ex Villarreal, invece si discosta maggiormente da Maurizio Sarri mentre Fonseca potrebbe esserne una versione sudamericanizzata. Il motivo? Basta guardare il suo Shakhtar Donetsk ricco di talenti brasiliani, che fa dell’occupazione degli spazi sulla trequarti il suo mantra. Il Napoli guarda al futuro, aspettando però la decisione di Sarri.