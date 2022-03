Gravina si congratula con Conte: «Che lui e gli altri tecnici siano da esempio»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è congratulato con Antonio Conte dopo la vittoria della Panchina d’Oro 2020/21

MESSAGGIO – «Con l’augurio che sia l’ultima edizione da remoto sono felice che anche quest’anno la Panchina d’oro abbia registrato una partecipazione pressoché totale degli aventi diritto. Congratulazioni ad Antonio Conte e a tutti i vincitori! Si tratta di un riconoscimento prestigioso che si rinnova nel solco della nostra grande tradizione. In un calcio in continua evoluzione, auspico che questi grandi allenatori siano da sprone e da esempio per le nuove generazioni, soprattutto nel campo della formazione e dell’aggiornamento costante».