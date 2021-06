Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato durante Notte Azzurra su Rai Uno: le sue dichiarazioni

ITALIA – «Sono ragazzi e ragazze straordinarie. Hanno una grande capacità di dimostrare in campo il loro valore tecnico, ma sono in grado di far esplodere la loro positività verso i bisognosi. Sono orgoglioso di essere il presidente del Club Italia».

TIFOSI – «Si aggiunge un elemento determinante per questi eventi. Abbiamo vissuto 18 mesi complicati per ogni settore dell’economia e del sociale. Ne stiamo uscendo. L’11 giugno partiremo con un evento di speranza, dimostreremo un grande senso di responsabilità rispettando le regole e coltivando comunque l’entusiasmo. Abbiamo un sogno, che l’Italia si risvegli e riparta».