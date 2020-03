Gravina ringrazia il Governo: «Accolte istanze FIGC»

Gabriele Gravina ha voluto ringraziare il Governo per il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Le sue parole

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto ringraziare il Governo per il decreto “Cura Italia” approvato oggi. Queste le sue parole.

«Con il riconoscimento della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi anche per le società sportive come richiesto dalla Figc, viene riconosciuta al calcio, al pari di altri comparti produttivi, lo stato di crisi dovuto all’emergenza Covid-19. Tale provvedimento rappresenta un primo passo concreto per consentire all’intero settore di fronteggiare questa difficile contingenza. Desidero ringraziare il governo, il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e in particolare il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, dimostratisi sensibili verso le nostre istanze. Trovare soluzioni in grado di fronteggiare questa grave criticità è frutto di un continuo confronto con le istituzioni, così come l’individuazione di altri provvedimenti economici e normativi che rilancino l’intero sistema, in perfetta sintonia con le esigenze del Paese»