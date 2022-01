Gravina: «Stop campionato per Nazionale? Sì, ma calendario intasato. Ho visto bene Balotelli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gravina: «Vorrei lo stop del campionato per la Nazionale. Balotelli? L’ho visto bene». Le dichiarazioni del presidente FIGC

Gabriele Gravina ha parlato in una lunga intervista a Rai 2.

STOP CAMPIONATO – «È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, dato che ci sono anche partite da recuperare».

TEMPO PER LA NAZIONALE – «Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più. Ormai la nostra Nazionale è nel cuore di tantissimi tifosi italiani, è seguitissima e infatti ringrazio chi comincia a sentire la nostra Nazionale come parte della propria vita».

MONDIALE – «Non sono preoccupato, sono sereno come è sereno Roberto Mancini e tutto il nostro ambiente. Sappiamo, e questo ci aiuta moltissimo, e siamo coscienti delle difficoltà che dovremo affrontare. Dobbiamo superare l’amarezza dell’aver buttato alle ortiche le due occasioni avute con la Svizzera».

BALOTELLI – «​Balotelli? Scelta convinta di Mancini, ho grande fiducia nel nostro mister. L’ho trovato molto bene, lo conosco benissimo dato che ha esordito in Under 21 con me. Non spetta a me giudicare le scelte tecniche, ma so che quando porta avanti un progetto questo ha una sua validità e valenza».