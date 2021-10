Graziani: «Vlahovic? Aspettiamo, ne ho visti tanti di presunti campioni che poi si sono persi»

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com di Dusan Vlahovic: le parole dell’ex attaccante

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com di Dusan Vlahovic. Le sue parole.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

Si parla tanto di Vlahovic in chiave mercato: sarebbe il profilo giusto per la Juventus del presente e del futuro?

«Per Vlahovic dobbiamo aspettare questo campionato, ne ho visti tanti di presunti campioni fare benissimo una stagione e poi perdersi. Sarà importante per lui confermarsi su certi livelli e fare un altro campionato importante. Il secondo anno è sempre un punto interrogativo, anche se per quello che sta facendo vedere è un grande talento e ha tutte le potenzialità per diventare un centravanti di livello internazionale. E’ normale che la Juventus lo segua, ma non credo che i bianconeri abbiano le risorse economiche per prenderlo a gennaio e mettere sul piatto i 60 o 70 milioni che chiedono la Fiorentina e Commisso. Ma quando c’è di mezzo la Juve, può succedere qualunque cosa. Io comunque ho dei seri dubbi, visto che la Juventus adesso è in difficoltà sul piano finanziario: sta pagando Chiesa in quattro esercizi, mentre Locatelli inizierà a pagarlo tra due anni… Evidentemente ci sono dei problemi strutturali all’interno della società».