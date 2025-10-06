Grealish tace, Tuchel dice no: l’incanto dell’Everton che non conquista l’Inghilterra

Tra il silenzio di Jack Grealish e il rifiuto di Thomas Tuchel: l’eroe dell’Everton che l’Inghilterra continua a ignorare

Jack Grealish, il fantasista che sta facendo sognare i tifosi dell’Everton con le sue giocate e, ultimamente, con gol pesantissimi, si ritrova ancora una volta a fare i conti con un’amara verità: la maglia dell’Inghilterra sembra essergli preclusa. La notizia della sua ennesima esclusione dall’ultima rosa dei Three Lions, decisa da Thomas Tuchel, ha lasciato perplessi molti addetti ai lavori e, senza dubbio, lo stesso Grealish. Un “no” che risuona ancora più forte alla luce della sua performance scintillante di domenica, dove ha siglato il gol vittoria contro il Crystal Palace allo scadere.



L’ex Manchester United, attualmente in prestito ai Toffees, sta vivendo un periodo di rinascita, ritrovando la gioia di giocare e una continuità che gli era mancata in passato. Un percorso di redenzione che lo sta portando a esprimere il suo calcio migliore, dimostrando maturità e una vena realizzativa inaspettata. La rete contro il Palace, arrivata in pieno recupero, non è stata solo un gol, ma un urlo liberatorio, la conferma di un talento che, dopo aver attraversato momenti difficili, è finalmente tornato a godersi il calcio. Un’affermazione che rispecchia le recenti parole di un altro ex Liverpool, che ha dichiarato di aver “attraversato l’inferno” ad Anfield e di “godersi finalmente il calcio” dopo aver lasciato il club.



Nonostante le sue prodezze sul campo e la sua capacità di infiammare le partite, Grealish sembra non riuscire a rientrare nei piani del CT inglese. La decisione di Tuchel, ancora una volta, appare difficile da digerire per chi osserva le sue prestazioni settimanali. Il suo silenzio, in questo contesto, parla più di mille parole. Non c’è stata una dichiarazione polemica, nessuna esternazione di rabbia o frustrazione. Solo la risposta sul campo, domenica dopo domenica. Una scelta di stile che, forse, mira a far riflettere il commissario tecnico più con i fatti che con le parole.



L’esclusione di Grealish apre un dibattito acceso sulla meritocrazia e sulle strategie di Tuchel. È un chiaro messaggio al giocatore, o una scelta dettata da equilibri tattici complessi? Intanto, l’Everton si gode il suo fuoriclasse in prestito, che continua a incantare e a dimostrare di essere un elemento capace di fare la differenza. Per Grealish, l’obiettivo primario resta l’Everton, ma il sogno di vestire la maglia dell’Inghilterra, nonostante le continue porte chiuse, continua a brillare, in attesa che le sue prestazioni irresistibili non possano più essere ignorate. La sua prossima occasione, forse, sarà già nella gara contro il Fulham, ma l’attenzione mediatica si sposta già alla successiva convocazione, con la speranza che il “no” di Tuchel si trasformi finalmente in un “sì”.