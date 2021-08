Grealish: «Giorni pazzi. Al Manchester City per vincere»

Jack Grealish, nuovo attaccante del Manchester City, si è presentato oggi in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

«Sono stati dei giorni pazzi, non avevo mai vissuto niente di simile. Sono stato all’Aston Villa per tutta la vita, è stato nuovo per me cambiare aria e spogliatoio. Andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai preso. Volevo giocare per vincere, giocare in Champions, alzare al cielo trofei, essere compagno di squadra di De Bruyne e giocare per il miglior allenatore del mondo: ecco perché ho scelto il City».