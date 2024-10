Grecia-Irlanda: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Georgios Karaiskakis andrà in scena la sfida tra Grecia-Irlanda: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Georgios Karaiskakis nel Pireo si giocherà la sfida di Nations League tra Grecia-Irlanda. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Grecia (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Kourbelis; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis. Ct: Jovanovic.

Irlanda (4-3-3): Kelleher; Ebosele, Collins, O’Shea, Brady; Molumby, Cullen, Knight; Ogbene, Idah, Szmodics. Ct: Hallgrímsson.

Orario e dove vederla in tv

Grecia-Irlanda si gioca alle ore 20:45 di domenica 13 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.