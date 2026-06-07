Italia
Grecia Italia 0-1: la decide ancora una volta Pio Esposito, che cuore questi giovani Azzurri!
Appuntamento alle 21 allo Stadio Pankritio di Creta per Grecia Italia, seconda amichevole per la Nazionale guidata da Silvio Baldini
Tutto pronto allo stadio Pankritio di Creta per Grecia Italia, seconda amichevole per la Nazionale azzurra guidata dal ct ad interim Silvio Baldini, dopo il successo di pochi giorni fa contro il Lussemburgo per 0 a 1, grazie alla rete di Francesco Pio Esposito. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.
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CRONACA
FINE PARTITA – Triplice fischio, vittoria di squadra e con un pizzico di sofferenza per la giovane Italia!
84′ PALO DELLA GRECIA – Il legno salva Donnarumma e dice di no a Zafeiris.
68′ ITALIA IN 10 UOMINI – Cartellino rosso diretto per Reggiani, che trattiene per la maglia Douvikas in campo aperto.
47′ TRAVERSA ITALIA – Solo il legno dice di no a Koleosho nella sua conclusione col mancino sul secondo palo.
45′ INIZIA IL SECONDO TEMPO – Si ricomincia
45′ FINE PRIMO TEMPO – Squadre negli spogliatoi per l’intervallo.
18′ GOL DELL’ITALIA – Azzurri avanti grazie al gol di Francesco Pio Esposito! Cross dalla sinistra di Ekhator, l’attaccante dell’Inter controlla in area e batte Vlachodimos con una conclusione di destro, complice anche la deviazione di Hatzidiakos
1′ Fischio d’inizio – Si comincia
GRECIA ITALIA, IL TABELLINO: 0-1
Marcatori: 18′ Pio Esposito (ITA)
GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. CT: Jovanovic
A disposizione: Mandas, Tzolakis, Androutsos, Kontouris, Kostoulas, Kourbelis, Kyziridis, Mavropanos, Ntoi, Pavlidis, Rota, Tetteh, Tsimikas, Tzolakis, Zafeiris.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. CT: Baldini
A disposizione: Palmisani, Daffara, Reggiani, Favasulli, Fortini, Faticanti, Mane, Berti, Dagasso, Cacciamani, Fini, Inacio, Camarda.