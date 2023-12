Griezmann: «Inter-Atletico? Bella da giocare, meno da vedere»

Le parole di Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, sul sorteggio di Champions League contro l’Inter

Antoine Griezmann ha commentato ad As il sorteggio di Inter-Atletico Madrid per il sorteggio di Champions League agli ottavi. Di seguito le sue parole.

«Credo che la partita sarà un po’ noiosa per i tifosi poiché si affronteranno due squadre che si equivalgono e che lavorano molto senza palla. Mi aspetto un bel confronto per i giocatori in campo, meno per gli spettatori».