Griezmann senza rimpianti: «No al Barcellona? Avrei fatto il luogotenente di Messi»

Griezmann è stato in estate vicinissimo al Barcellona: «Decisione difficile, ne parlavo alle tre di notte con mia moglie»

Antoine Griezmann è stato corteggiato per lungo tempo, la scorsa estate, dal Barcellona. Una decisione difficile, sofferta, ma alla fine il francese ha chiuso le porte ai blaugrana rimanendo alla corte di Simeone: «È stato difficile dire no ad una squadra così, che ti cerca, ti chiama, ti manda messaggi». ricorda il francese. Motivazioni di cuore: «Il club mi ha sempre coccolato» ma anche di testa: «Inconsciamente sapere che avrei potuto diventare il luogotenente di Messi mi ha frenato».

Griezmann ha raccontato a Canal Plus la tensione di quei giorni: «Sono stati davvero complicati, svegliavo mia moglie alle tre del mattino per confrontarmi con lei». Poi la scelta: «Dopo una partita in cui i tifosi mi avevano fischiato, i miei compagni in spogliatoio mi hanno difeso e Simeone è venuto a casa mia a dirmi che aveva fiducia in me. Inoltre il club mi ha alzato l’ingaggio e dimostrato che volevano fare di tutto per tenermi».