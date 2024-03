Grifo, Spalletti e l'Europeo: «Sarebbe un sogno» - Calcio News 24

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha parlato al Corriere dello Sport della chiamata di Spalletti e dell’Europeo in Germania

SPALLETTI – «No, non ancora, ma sono stato sempre preconvocato. La speranza di essere richiamato non l’ho persa. Posso solo tirare fuori il massimo con il Friburgo da qui alla fi ne della stagione. Quest’anno, da ala sinistra, ho realizzato 11 gol e 7 assist (7 e 7 in Bundes, 4 e 2 in Europa League). Cercherò di sfruttare le ultime partite per farmi vedere, ma le decisioni toccano al ct».

LAZIO – «Ho visto l’andata. Bella partita. La squadra di Sarri ha difeso bene e aspettato il contropiede. Questa volta non si potrà difendere e basta. Più la Lazio riuscirà a portare avanti e mantenere lo 0-0, più il Bayern dovrà scoprirsi e aprire la partita. Sanno pressare, il pubblico spinge forte all’Allianz. Il campo è grande. Un errore e ti fanno gol. La Lazio deve essere ordinata e tenere duro. Le occasioni arriveranno».

EUROPEO – «Sarebbe bello, sì. Le scelte appartengono a Spalletti e ci sono tanti giocatori di qualità in concorrenza. Sono nato in Germania da una famiglia italiana, per me significherebbe un’emozione doppia. Ero un bambino quando l’Italia vinse il Mondiale 2006. Posso già immaginare che tipo di accoglienza e di seguito avranno gli azzurri. Ci aspetta un girone tosto con Spagna e Croazia, ma occhio anche all’Albania. Sono molto cresciuti. Detto questo, l’Italia è rispettata e abituata a giocare i tornei, sa arrivare in fondo. Come la Germania»