Sassuolo, Grosso: «Quel giocatore sono sicuro che può ancora crescere. Sulla squadra dico...» - Calcio News 24

Sassuolo, Grosso presenta la sfida con il Pisa: “Thorstvedt può crescere ancora. Situazione infortunati complicata”

Fabio Grosso, alla guida del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’attesa gara contro il Pisa, soffermandosi su vari aspetti che stanno caratterizzando il percorso della squadra nelle ultime settimane. L’allenatore neroverde ha analizzato il momento del gruppo, il rendimento di alcuni singoli e l’emergenza legata agli infortunati, offrendo un quadro chiaro delle prospettive in vista del prossimo impegno.

Parlando del percorso del Sassuolo, Grosso ha evidenziato l’importanza del lavoro quotidiano, elemento che ritiene fondamentale per consolidare i progressi visti di recente: «Ci affidiamo tanto alla continuità del lavoro. Siamo partiti diversi mesi fa e la sosta ci ha permesso di migliorare ulteriormente determinati aspetti. Anche se molti giocatori erano via con le nazionali, siamo contenti di come sono rientrati: quasi tutti in ottime condizioni fisiche e mentali. Qualcuno è tornato con un po’ di fatica in più, ma abbiamo ripreso il filo e speriamo di proseguire quanto di buono fatto nell’ultima gara».

Uno dei protagonisti più discussi è Kristian Thorstvedt, reduce da un periodo intenso anche a livello internazionale. Grosso ha ribadito la sua fiducia totale nel talento norvegese, sottolineando però come ci sia ancora spazio per crescere: «Kristian è un giocatore molto forte, ma ha ampi margini di miglioramento. È un ragazzo serio, professionale, e me lo tengo stretto. È rientrato subito con la nostra mentalità, nonostante qualche giorno di festa dopo la premiazione in Norvegia».

Capitolo tattico: la gestione dell’emergenza in difesa ha portato il Sassuolo a schierare Candé sulla fascia sinistra, una scelta dettata dalle circostanze ma che ha convinto Grosso per disponibilità e rendimento: «Cerco sempre di non inventare troppo, perché le soluzioni semplici sono spesso le più efficaci. Con alcune assenze dietro, abbiamo adattato Candé e Walukiewicz sulle fasce. È una soluzione che potremmo riproporre, anche perché i nostri terzini di ruolo hanno caratteristiche interessanti e godono della mia fiducia».

Infine, un aggiornamento dettagliato sugli infortunati, una vera emergenza che sta condizionando questo periodo del Sassuolo. Grosso ha spiegato: «Pieragnolo resterà fuori a lungo. Turati ha riportato un problema al polso questa settimana. Romagna e Paz stanno recuperando ma servirà ancora tempo. Skjellerup, Vranckx e Boloca sono fuori, anche se spero di riaverli presto. Valuteremo infine Volpato, se potrà venire con noi o se rientrerà temporaneamente al Como».

Il Sassuolo si avvicina così alla sfida con il Pisa con qualche incertezza, ma anche con la convinzione crescente trasmessa dal lavoro di Grosso.

