Guardiola: «Felice al Manchester City. Koeman? Merita il Barcellona»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del suo futuro e di quello al Barcellona di Ronald Koeman

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del suo futuro e di quello al Barcellona di Ronald Koeman. Le sue dichiarazioni a margine di un evento organizzato al Pula Golf Resort di Maiorca.

KOEMAN – «L’anno appena trascorso è stato difficile, ma il Barça ha giocato molto bene per gran parte della stagione. Ronald merita un altro anno in panchina con il pubblico sugli spalti. Non ho dubbi che la sua permanenza sia la cosa migliore per il club».

FUTURO – «Ho due anni di contratto con il Manchester City, sono contento e così continuerà ad essere”.