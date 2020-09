Pep Guardiola ha parlato di Lionel Messi, accostato con insistenza al Manchester City quando sembrava dovesse partire

«Non ho nulla da spiegare. Leo si è espresso perfettamente: è un giocatore del Barcellona, squadra che amo, nulla di più. Non so quale saranno le sue intenzioni in futuro».