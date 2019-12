Il tecnico del Manchester City Guardiola ha commentato la corsa al primo posto in Premier League: «Non puoi essere sempre in vetta» – VIDEO

Il Manchester City è reduce dalla pesante sconfitta in rimonta contro il Wolverhampton e dista 14 punti dal primo posto in Premier League, occupato dal Liverpool di Jurgen Klopp che ha perfino una partita in meno.

«Nel calcio non puoi essere sempre in vetta», è questo il pensiero del tecnico dei Citizens Pep Guardiola.