Guardiola sarà il prossimo ct della Nazionale italiana? Parla Abodi: «Chiunque sarà il ct dovremo essere vicini a lui e al progetto»

Il sogno Pep Guardiola come prossimo CT della Nazionale continua a far discutere e coinvolge ogni livello del mondo sportivo italiano. Anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha affrontato l’argomento, riconoscendo quanto il tema sia diventato centrale dopo le scelte e le valutazioni portate avanti da Giovanni Malagò insieme a Paolo Maldini e Leonardo.

La sensazione è che tutto il sistema sportivo italiano stia vivendo un momento di attesa: la nuova area tecnica ha aperto scenari ambiziosi e ora resta da capire quale sarà il nome che guiderà l’Italia nel nuovo ciclo. Guardiola rappresenta l’ipotesi più affascinante, ma la decisione finale dovrà essere condivisa e ponderata. Le sue parole:

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PAROLE – «Chiunque sarà dovremo essere vicini a lui e al progetto che elaborerà con Maldini, Leonardo e al presidente federale. Questa è la fase della decisione e aspetto. Per me sarà sempre il tecnico della Nazionale e quindi sarà il migliore possibile. La maglia azzurra si ama e non è il momento di discuterla. Preferenze? C’è sempre qualcuno. Ma passa in secondo piano perché è giusto che scelga chi deve scegliere».