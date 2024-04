Guardiola risponde a Roy Keane: «Haaland è eccezionale»

Pep Guardiola risponde alle critiche di Roy Keane contro Erling Haaland: «Con l’Arsenal non abbiamo creato, ma non per colpa sua»

Dopo il pareggio del Manchester City di Guardiola contro l’Arsenal, Roy Keane ha attaccato duramente Erling Haaland (al cui padre aveva rotto il crociato in un celebre City-United nel 2001), accusandolo di essere «Un giocatore da League Two». Il tecnico spagnolo in conferenza stampa ha preso le difese del suo attaccante. Di seguito le sue parole.

«La ragione per cui non abbiamo creato abbastanza occasioni contro l’Arsenal non è colpa di Erling. Abbiamo bisogno di più presenza nel terzo finale, con più persone. Abbiamo giocato una partita eccezionale… ma ci sono mancate più persone nel terzo finale. Ma Erling è eccezionale».