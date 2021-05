Guardiola sul rigore fallito da Aguero: «Se avesse segnato sarebbe stato un genio»

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha così commentato il rigore fallito da Sergio Aguero calciato con il cucchiaio

Dopo la sconfitta interna del Manchester City contro il Chelsea il tecnico dei Citizens Pep Guardiola ha voluto commentare il rigore fallito da Aguero con il cucchiaio. Ecco le sue parole.

«Ora sembra egoista perchè ha sbagliato i rigore, se lo avesse segnato tutti lo avrebbero definito un genio. Questa è la verità. Dico sempre ai miei rigoristi di prendere una decisione. Cucchiaio, a sinistra, a destra, corto. Qualunque essa sia. Ma che siano convinti e lui era convinto, ma ha sbagliato. Tutti eravamo delusi, ma lui per primo. Fa parte del gioco. E’ un ragazzo sensibile e non ha senso parlare ora di quello che Sergio ha fatto per questo club e questa squadra negli anni passati qui»