Guidi: «Nel caso Juventus la UEFA ha il coltello dalla parte del manico»

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del caso Juventus in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Di seguito un estratto della sua intervista.

VENDETTA UEFA DOPO CASO JUVE – «Vendetta no, ma è vero che la Uefa ha il coltello dalla parte del manico. Agnelli non a caso si è dimesso e quando parla di passo indietro secondo me intende questo. Un club con lui al comando ad oggi si esponeva a un giudizio non benevolo a priori. Quando si entra nel diritto siamo tutti uguali ma è anche umano che, se si presenta una persona che Ceferin ha deferito in un certo modo tempo fa, è difficile pensare che finisca bene a priori. Io non penso a una ritorsione, però la questione politica è sicuramente importante perché la Juve della Superlega, ad oggi, ne fa ancora parte con Real e Barcellona. Può avere un altro peso nel momento in cui la Juve decide di fare a sua volta un passo indietro. Certamente verrebbe vista con un occhio di differenza».

