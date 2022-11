Guimaraes: «Brasile favorito? Si vedrà in campo, non di certo sui giornali»

Bruno Guimaraes, centrocampista del Brasile, ha parlato della sua nazionale ai Mondiali in Qatar. Le dichiarazioni

Bruno Guimaraes, centrocampista del Brasile, ha parlato della sua nazionale a L’Equipe. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Noi favoriti per il Mondiale? Lo vedremo in campo, non sui giornali. Come l’Argentina e la Francia abbiamo una buona squadra e stiamo giocando bene. Siamo il Brasile, abbiamo cinque Mondiali, più di tutti gli altri, quindi siamo inseriti sempre tra i favoriti. Ma non possiamo lasciare che quest’idea scenda in campo con noi perché lì giocheremo undici contro undici e se non faremo bene perderemo, questo è sicuro».