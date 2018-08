L’Inter lavora sul mercato per un nuovo colpo sul mercato. Nel mirino, oltre a Modric, anche Gundogan, Fernandinho, Matic e Paredes

Luka Modric ma non solo. L’Inter ha bisogno di un nuovo colpo importante a centrocampo e culla il sogno Modric ma il centrocampista croato è un obiettivo difficile da raggiungere e proprio per questo motivo l’Inter pensa anche a delle alternative. Secondo Il Corriere dello Sport, se l’Inter non dovesse centrare l’obiettivo Modric, potrebbe comunque ingaggiare un grande centrocampista. Uno dei sogni della dirigenza nerazzurra è quello di Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City.

Il compagno di reparto dell’ex Borussia Dortmund, Fernandinho, potrebbe essere un altro nome utile per Luciano Spalletti: il brasiliano abbina una buona tecnica a tanta forza fisica ed è uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Occhi in Inghilterra anche per Nemanja Matic, centrocampista classe 1988 che potrebbe lasciare l’altra sponda di Manchester, quella dello United: Mourinho ha Pogba e Fred e il serbo potrebbe andare via e sarebbe stato offerto ai nerazzurri. Sempre nel mirino Leandro Paredes, centrocampista classe 1994 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, già allenato da Luciano Spalletti nel corso della sua avventura a Roma. Quattro nomi per un grande centrocampo. L’Inter cerca il nuovo partner di Brozovic e non pensa solo a Modric.