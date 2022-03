Guti: «Se il Real Madrid non ingaggia Haaland ora, non lo farà mai»

L’ex centrocampista del Real Madrid, Guti, pensa che il suo vecchio club abbia solo una piccola finestra di opportunità per ingaggiare Haaland. Ecco le sue parole

L’ex centrocampista dei Blancos, Guti, è sicuro che il Real Madrid abbia una piccola possibilità di ingaggiare Haaland. Ecco le sue parole al Chiringuito:

«Mbappe ispira entusiasmo in tutti noi, non solo al Real Madrid. È molto importante per la Liga che lui viene. “E se Haaland può venire, tanto meglio. Se non ingaggiano Haaland ora, non lo firmeranno mai. Perché poi andrà in un altro grande club e sarà difficile ingaggiarlo».