Gutierrez si è preso il Napoli! Il terzino tuttofare e goleador: così ha convinto Conte. I numeri e il suo impatto per i partenopei

Il Corriere dello Sport sottolinea il valore di Miguel Gutierrez, uno dei protagonisti meno chiacchierati ma decisivi per il Napoli di Antonio Conte. Acquistato dal Girona per 18 milioni di euro più 2 di bonus, il talento spagnolo ha fin da subito conquistato il suo posto, dimostrando grande capacità di adattamento. Nonostante non sia stato il protagonista delle prime pagine, è tra i migliori acquisti estivi della squadra, al pari di Elmas e Hojlund.

Con un sinistro potente e preciso, Gutierrez ha regalato assist e ha dimostrato grande intelligenza tattica. In particolare, il suo cross a Beukema contro l’Atalanta è stato uno dei momenti più memorabili della stagione, ma anche un gol annullato contro la Dea avrebbe potuto aggiungere ulteriore brillantezza al suo cammino. Nonostante un brutto infortunio alla caviglia destra che lo ha messo ko per qualche tempo, Gutierrez è tornato più forte di prima. Il recupero dall’intervento chirurgico alla fine della scorsa stagione è stato completo, permettendogli di ritagliarsi il suo spazio in campo.

La sua versatilità è un altro punto di forza. Seppur la fascia sinistra sia il suo habitat naturale, Conte l’ha utilizzato anche sulla destra, adattandosi al sistema di gioco del tecnico salentino. Giocatore duttile, Gutierrez ha sempre dimostrato di non fare differenza, giocando dove serve senza lamentarsi. Non è un caso che, mentre altri acquisti estivi come Lang e Lucca abbiano lasciato Napoli dopo la finestra di mercato di gennaio, Gutierrez sia rimasto un punto fermo per l’allenatore.

In 24 presenze finora (16 in Serie A, 5 in Champions, 2 in Supercoppa e 1 in Coppa Italia), il laterale spagnolo ha messo a segno 1 gol e 1 assist, entrambi in campionato. Il prossimo obiettivo sarà il match contro il Verona al Bentegodi, sabato, in una serie di partite cruciali per la qualificazione in Champions League.

Con 24 anni e un futuro promettente davanti, Gutierrez è ormai considerato una risorsa indispensabile per i partenopei, un jolly che, tra costanza e dedizione, rappresenta sia il presente che il futuro del club. Non c’è dubbio che la sua crescita sarà fondamentale per le ambizioni del Napoli in questa stagione.