Halilovic, valigie fatte: pronto il triennale. Arriva al Milan a costo zero

Il Milan pensa all’acquisto a parametro zero di Halilovic, talento croato. Vicino l’accordo con l’Amburgo per l’arrivo a zero

Colpo a costo zero per il Milan che, in attesa di trovare una soluzione alle vicende societarie, si muove timidamente sul mercato. Un acquisto a sorpresa, un vero e proprio blitz, quello che porterà Alen Halilovic in rossonero. Il giocatore croato, classe ’96, è sparito dai radar del grande calcio negli ultimi anni ma è ancora giovane e il Milan spera di recuperarlo. Il talentino era un grande prospetto ma non ha mantenuto le attese. Negli ultimi anni ha giocato tra Amburgo e Las Palmas, lottando per la retrocessione.

Il Milan spera di rigenerarlo. Una scommessa per i rossoneri e per Rino Gattuso. In passato qualche volta è andata bene, come Deulofeu, qualche volta è andata meno bene, vedi Bojan. Il giocatore si libererà a costo zero e firmerà un contratto triennale con il Milan. L’Amburgo vuole liberarsi dell’ingaggio del giocatore e ha dato l’assenso alla risoluzione del contratto: in questo modo il calciatore firmerà a costo zero per il Milan. Il giocatore, dopo le visite, propedeutiche alla firma (ha avuto un problema importante alla caviglia sinistra nel recente passato) è ripassato da casa per le valigie. Ora può dare il via all’avventura milanese. Colpaccio o illusione? Lo dirà solo il tempo…