Hamsik non chiude la porta: «Ho un contratto con il Napoli»

Le parole di Hamsik al termine dell’amichevole giocata tra la Slovacchia e l’Olanda, il capitano del Napoli risponde alle domande sul suo futuro

Marek Hamsik prova a fare maggior chiarezza in merito al proprio futuro. Il calciatore slovacco, capitano del Napoli, aveva annunciato prematuramente un possibile addio a fine stagione dopo la fine dell’era di Sarri in panchina con i partenopei. L’arrivo di Carlo Ancelotti, tuttavia, sembra esser stato decisivo per permettere una nuova riflessione da parte dell’ex centrocampista del Brescia. Hamsik, così come Mertens, potrebbero dunque rimanere in rosa. Lo stesso calciatore slovacco lo ha confermato ai microfoni di Premium Sport dopo l’amichevole giocata dalla Slovacchia contro l’Olanda.

Il capitano del Napoli e della Nazionale slovacca ne ha parlato durante l’intervista ai microfoni di Premium Sport dopo l’1-1 ottenuto nell’amichevole tra Slovacchia e Olanda. Ecco le dichiarazioni di Hamsik: «Il mio futuro? In questo momento ho un contratto con il Napoli e solo poi si vedrà. Adesso sto pensando alla prossima gara che dovrò fare con la Nazionale, poi mi godrò le vacanze estive. L’arrivo di Ancelotti al Napoli? Può esser determinante, è sicuramente un allenatore che può dare forza al Napoli».