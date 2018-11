Hamsik sfida la Juve: «Dopo la sosta proveremo a ridurre la distanza»

Marek Hamsik lancia una nuova sfida alla Juventus. Ecco le parole del centrocampista del Napoli sullo Scudetto

Sfida aperta! Marek Hamsik e il Napoli non mollano un centimetro e continuano a inseguire la Juventus, lontana ancora 6 lunghezze. Il centrocampista azzurro ha parlato a sport.aktuality.sk commentando le prime 12 giornate di campionato e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: «Abbiamo iniziato il campionato con tante partite difficile, non solo in Champions, ma fortunatamente abbiamo gestito bene il tutto. Siamo a buon punto anche se la Juventus rimane un po’ più avanti. Dopo la sosta proveremo a chiudere il discorso qualificazione in Champions League e proveremo a ridurre la distanza con la Juventus».

ancora Hamsik: «Il mio nuovo ruolo? Non ho avuto un inizio perfetto ma sono cresciuto. L’allenatore ha notato che non andava come doveva e ha leggermente modificato il sistema di gioco. Il Napoli sta dimostrando tutta la sua forza in questo periodo e sta ottenendo anche buoni risultati».