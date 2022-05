Hamsik: «Trabzonspor, Napoli, Scudetto: vi racconto tutto»

Marek Hamsik, giocatore del Trabzonspor, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport sullo scudetto vinto in Turchia e sul Napoli

SCUDETTO – «Mi sono goduto la serata finché ho potuto, sono rimasto in campo venti minuti con la gente. Penso di esser stato l’ultimo a rientrare negli spogliatoi. Quando ho firmato per il Trabzonspor non avevo chiara la forza della squadra. Dirigenti e allenatore ci credevano e io mi sono convinto dopo cinque giornate. Ho fatto la scelta giusta. Da tempo che qui non si festeggiava il titolo»

NAPOLI – «Un amore grande che ho vissuto per 12 anni. Sento De Laurentiis quando è possibile. Conservo un grande rapporto con Maurizio Micheli dello scouting che mi portò in Italia e poi con tutti i compagni. Mi tengo stretto tutto di quegli anni. Lo scudetto sarebbe stato giusto, ci siamo andati molto vicino»

INSIGNE – «La sua storia è molto simile alla mia. Io andai via a campionato in corso, ma c’è tempo per rivedersi, magari organizziamo una partita d’addio al San Paolo. Oppure se vogliono che io quando chiuso passi a fare il dirigente, alzo la mano subito»

SCUDETTO ITALIA – «Fossi nel Milan starei attento perché l’Inter conserva ancora qualche chance. Per il Napoli è la conferma che il ciclo non è finito. Le condizioni per vincerlo c’erano, ma con Spalletti possono essere ricreate»

ALLEGRI – «Mi cercò per portarmi al Milan nel 2011. Mi voleva anche la Juventus. Ora posso confermare che la stima di un grande allenatore come lui mi ha davvero fatto piacere. Mazzarri? Mi avrebbe voluto all’Inter, ma non ho mai pensato di lasciare Napoli».