Handanovic ‘alla Buffon’: ecco il piano dell’Inter

Samir Handanovic proseguirà la sua carriera all’Inter. Ecco il piano di Suning per il ruolo del portiere

Samir Handanovic ‘alla Buffon’. L’Inter ha un piano ben preciso per il ruolo del portiere in vista delle prossime stagioni. Il club nerazzurro punta a emulare quanto già fatto dalla Juventus nelle ultime stagione, ovvero affiancare un altro ‘numero uno’ al portierone sloveno, che sta attraversando un grande momento di forma. La carta di identità parla chiaro e l’Inter pensa al futuro. Buffon in due campionati di A ha messo insieme 51 presenze su 76, lasciando 8 gare a Neto nel 16-17 e 17 a Szczesny nel 17-18 mentre Samir ha lasciato le briciole a Carrizo e Padelli: una sola presenza all’argentino nel 2016-17.

I nerazzurri, secondo Tuttosport, hanno già iniziato a sondare il terreno per alcuni portieri. Si cercherà di ingaggiare un portiere giovane e importante. Verrà seguito con grande attenzione Ionut Radu, portiere che è stato stato ceduto l’estate scorsa al Genoa per più di 7 milioni, ma l’Inter ha mantenuto un diritto di recompra. Il portiere sta giocando da titolare, tra alti e bassi, e i nerazzurri valuteranno la sua crescita. Attenzione poi ad Alessio Cragno, portiere classe ’94 del Cagliari, finito anche in Nazionale: i dubbi sono legati alla sua fisicità ma l’Inter continuerà a monitorarlo nei prossimi mesi.