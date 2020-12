Handanovic: «Sono il capitano e ci metto la faccia. Scudetto? In tanti possono parlarne»

Samir Handanovic ha parlato al termine del match vinto contro il Napoli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Samir Handanovic ha parlato al termine del match vinto contro il Napoli. Queste le dichiarazioni del capitano dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.

MATCH – «Partita equilibrata, molto tattica. Sono tutte partite importanti, poi quando si incontrano squadre che lottano per il vertice, è importante non perderli. È stata una partita equilibrata decisa da un episodio, ci godiamo questi tre punti e ci prepariamo per lo Spezia».

ALTI E BASSI – «Non credo di avere alti e bassi, siamo mancati contro lo Shakhtar di fare gol. Le prestazioni ci sono state, dobbiamo continuare a vincere, la classifica non vuol dire nulla. Tante squadre lottano per lo scudetto».

SCUDETTO – «Io sono capitano e devo mettere la faccia nei momenti brutti. ogni tanto il portiere deve portare qualche punto a casa, questa vittoria è molto importante. Scudetto? Lo possono dire in tanti ma poi bisogna dimostrarlo in campo chi lo merita».