Atalanta, Hateboer: «Il Lipsia corre, ma noi abbiamo vinto a Liverpool». Le parole dell’esterno tedesco di Gasperini

Hans Hateboer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lipsia-Atalanta, gara valida per i quarti di Europa League.

LIPSIA – «Sarà una gara importante, sappiamo qual è la qualità del Lipsia. Sappiamo che le squadre tedesche vogliono sempre giocare, sono squadre fisiche. Corrono parecchio, è stato col Dortmund e col Leverkusen, sarà così anche domani».

ESPERIENZA CHAMPIONS – «Nel primo anno in Champions non avevamo esperienza, ma siamo arrivati ai quarti. Ora stiamo facendo bene, possiamo arrivare fino in fondo, questo è importante per domani, è una partita complicata, hanno qualità e giocano davvero bene. Sono arrivati in semifinale di Champions, poi abbiamo vinto a Liverpool e ad Amsterdam, perché non possiamo vincere anche qua».