Juve, doppio ‘scippo’ alla Roma: Herrera e il preparatore Savorani

La Juventus avrebbe messo gli occhi anche su Hector Herrera. Il club bianconero vorrebbe il preparatore dei portieri Savorani

Tutti pazzi per Savorani! Dietro al grande miglioramento di Alisson, Szczesny e Olsen ci sarebbe un segreto ormai sotto gli occhi di tutti: il lavoro del preparatore dei portieri Savorani. «A chi devo la mia evoluzione? A Marco Savorani, che nella Roma ha finalizzato le mie caratteristiche. Si è messo dietro la porta e mi ha dato i consigli. Un conto è lavorare con i piedi, un altro è mettersi a disposizione delle necessità della squadra. Indirizzare i tiri dove serve» ha detto il portiere brasiliano di recente. Il preparatore sarebbe finito nel mirino della Juve con Szczesny, in prima persona, pronto a fare la corte al suo ex preparatore. La Juve inoltre segue un obiettivo della Roma: Hector Herrera.

Il centrocampista messicano ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe andare via a costo zero. La Roma e l’Inter si sono già informate ma attenzione alle mosse della Juventus. Secondo Leggo, la Juve è pronta a ingaggiare il centrocampista già a gennaio, supportata da Jorge Mendes, uomo influente in Portogallo e sul mercato del Porto. Pogba e Vidal sarebbero colpi difficili da chiudere e così i bianconeri starebbero riversando le loro attenzioni su Herrera del Porto.