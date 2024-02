Helguera: «A Madrid meglio Mbappé di Haaland»

Ivan Helguera, ex difensore del Real Madrid, ha parlato ad As del mercato dei blancos con il possibile arrivo di Mbappé

Ivan Helguera, ex difensore del Real Madrid, ha parlato ad As del mercato dei blancos con il possibile arrivo di Mbappé. Le sue dichiarazioni:

ANCELOTTI – «Senza dubbio. Ancelotti, anche per la tappa precedente, ha dato molto al Madrid. Zidane è stato addestrato e ha seguito la sua scia. Per quello che Ancelotti ha fatto per il club meriterebbe un monumento».

MBAPPE’-HAALAND – «Entrambi sono molto buoni, ma penso che Mbappé sia più valido per il Madrid. Può giocare sulla fascia, come centravanti e anche come centrocampista se vuoi. Haaland no. E’ un centravanti e basta. Mbappé è più facile da adattare per il suo modo di giocare, per il suo modo di dribblare, è molto più senza palla, per fare muro, se devi giocare fuori dall’area con lui… Tutto ciò è più facile per lui che per Haaland, che è molto più un marcatore in area. Ecco perché penso che sia più valido per Madrid, ma entrambi sono uno spettacolo».