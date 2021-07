Hernanes lascia il Sao Paulo: «Amore eterno, apro un altro ciclo»

Il centrocampista brasiliano ex Inter, Hernanes, lascia ufficialmente il São Paulo. Il saluto del calciatore

Dopo quattro anni, si chiude l’esperienza di Hernanes col São Paulo: a 36 anni, il centrocampista brasiliano ex Inter, Juventus e Lazio è libero di cercarsi una nuova squadra.

Il centrocampista ha voluto congedarsi dal club con un messaggio social: «In questi quattro anni ho ricevuto molto affetto. Allenatori, staff tecnico, cuochi, addetti alla sicurezza. Ognuno di voi, gente che non è tra noi, vi sono molto grato. Avete cambiato la mia vita, la mia carriera. Mi avete aperto le porte del mondo. Ringrazio tutti, club e tifosi: si chiude un ciclo per avviarne un altro. Ma il mio amore per voi rimarrà in eterno».