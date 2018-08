Higuain-Milan e scambio Bonucci-Caldara: le cifre del maxi-affare

Le cifre del maxi-affare tra Juventus e Milan che coinvolge Caldara, Bonucci e Gonzalo Higuain. Le ultimissime notizie

La Juventus saluta Gonzalo Higuain e Mattia Caldara e riabbraccia Leonardo Bonucci. Il difensore centrale lascia il Milan dopo un solo anno e torna in bianconero dove ritrova gli amici di sempre Chiellini, Barzagli e Marchisio ma non Buffon, andato al PSG. Si riforma la BBC grazie alla volontà dello stesso Bonucci che ha chiesto e ottenuto il ritorno alla Juventus. Ma quali sono le cifre di questa maxi-operazione tra Milan e Juventus? Scambio alla pari tra Caldara e Bonucci, Higuain al Milan in prestito con diritto di riscatto.

I due difensori sono stati valutati 35 milioni di euro, dunque scambio alla pari con la Juve che mette a segno un’importante plusvalenza per il difensore ex Atalanta costato 16 milioni più altri 4 (+4) di bonus. Bonucci si ridurrà lo stipendio e guadagnerà 5,5 milioni di euro mentre Mattia percepirà un ingaggio da 2 milioni netti a stagione. Il Pipita invece lascia la Juventus e si accasa al Milan per 18 mi­lioni (per il prestito) più 36 per il riscatto. Il Pipita dai bian­coneri ha avuto una buonusci­ta di circa un milione (gli è sta­to pagato lo stipendio del mese di agosto) e guadagnerà 9,5 milioni durante la prima stagione (8,5 dai rossoneri e 1 dalla Juve di buonuscita), 10 a partire dalla seconda.