Higuain, Caldara e Bakayoko: nuovo asse centrale per Gattuso

Il Milan di Rino Gattuso riparte da una nuova colonna portante. Caldara, Bakayoko e Higuain: grinta e muscoli per i rossoneri

Testa, muscoli e gol nell’asse centrale del nuovo Milan di Rino Gattuso. Leonardo ha piazzato tre colpi importanti, uno per ruolo, rinnovando l’ossatura centrale della formazione rossonera. Sono arrivati, fra gli altri, Caldara, Bakayoko e Gonzalo Higuain e Rino Gattuso può ridisegnare un Milan a sua immagine e somiglianza. Mattia ha meno piede rispetto a Bonucci ma ha più testa: il difensore arrivato dalla Juventus può regalare gioia in area avversaria ma la sua fisicità sarà molto utile anche in fase di marcatura.

Stesso discorso per Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista arrivato dal Chelsea aggiungerà grande fisicità in mediana. Il calciatore non ha giocato con continuità con Antonio Conte in panchina ma al Monaco ha fatto vedere di poter essere un giocatore importante. Il calciatore può essere impiegato da mezzala ma anche da schermo protettivo della difesa per far rifiatare Biglia. Il Pipita rimpiazzerà Kalinic e André Silva, andati in Spagna (il primo ha vinto la Supercoppa Europea con l’Atletico, il secondo ha realizzato una tripletta all’esordio). Gonzalo è un cannoniere da area di rigore, uno da portare sempre per andare a fare la guerra. Proprio come piace a Rino Gattuso che lo porterà sempre con sé.