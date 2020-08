Higuain, futuro in bilico: «MLS o River? Ecco cosa farò»

Gonzalo Higuain pensa al suo futuro e commenta le voci che lo vorrebbero in MLS o vicino ad un ritorno al River

Il contratto di Gonzalo Higuain con la Juventus è fino al 2021, ma l’attaccante argentino non può fare a meno di pensare al futuro. Non sembra così certa, infatti, la permanenza in bianconero. In un’intervista rilasciata a Fox Sports, il Pipita ha commentato così le voci che lo vorrebbero vicino alla MLS o ad un ritorno al River Plate.

MLS – «Molti giocatori vanno in MLS, sarebbe bello sì, ma adesso sono qui, vediamo cosa succede».

RIVER – «Non mi manca il calcio argentino, mi piace guardarlo, ma no. Sono partito giovane e oggi l’Argentina dovrebbe aprire gli occhi perché tanti giocatori esitano a tornare, soprattutto per il futuro delle loro famiglie. Molti ora vanno negli Stati Uniti, in Cina. o l’Arabia Saudita con 25 anni. Me ne sono andato solo perché era il Real Madrid».