Higuain-Milan, il retroscena: il Pipita in rossonero con 11 anni di ritardo

Il retroscena di mercato su Gonzalo Higuain al Milan. Il centravanti era già stato trattato da Braida 11 anni fa

Gonzalo Higuain è arrivato al Milan in prestito oneroso a 18 milioni più altri 36 per il riscatto. Il centravanti argentino è il grande colpo del mercato rossonero ma 11 anni fa, nell’inverno del 2007, il giocatore fu vicino al trasferimento al Milan. Il giocatore stava per sbarcare in Europa e durante l’autunno si era più volte promesso al club rossonero. Adriano Galliani e Ariedo Braida stavano per chiudere ma poi l’inserimento del Real Madrid distrusse i sogni di gloria del Milan.

La curiosità è che sembra esserci un Ronaldo nel destino tra il Pipita e il Milan. Nel 2007 il Milan, dopo l’arrivo dell’argentino in Spagna (fu allenato inizialmente da Fabio Capello) bussò alle porte del Real Madrid per Ronaldo, il Fenomeno, e portò il brasiliano nuovamente in Italia. Ora il Pipita è andato via dalla Juventus per un altro Ronaldo, Cristiano. Accoglienza da star per il numero 9 che potrebbe spezzare la maledizione del numero 9 dopo l’addio di Pippo Inzaghi. Il giocatore è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero con 11 anni di ritardo. Allora si promise a Gattuso e a Braida ma l’affare non decollò. Ora il Pipita può rifarsi e può anche infliggere un dispiacere alla Juventus. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.