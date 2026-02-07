Hojlund ammette: «Devo allenarmi un po’ sui rigori, sono stato fortunato. Mi piace prendermi la responsabilità»

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in extremis contro il Genoa ottenuta con il suo gol su rigore

Al termine della rocambolesca vittoria per 3-2 ottenuta sul campo del Genoa, Rasmus Hojlund ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN. Il centravanti danese, pur felice per la rete, ha ammesso con onestà la necessità di perfezionare la propria tecnica dagli undici metri, riconoscendo anche una dose di fortuna nell’esecuzione. L’ex atalantino non si è sottratto alla responsabilità del momento decisivo e ha voluto condividere i meriti del successo con il compagno Antonio Vergara, elogiando il grande contributo fornito dal trequartista degli Azzurri.

PAROLE – «Devo un po’ allenarmi sui rigori, è stata una grande responsabilità. Sono stato fortunato ma sono contento che sia entrata, devo ringraziare Vergara che sta facendo molto bene. Non male come primo rigore, o no? Devo allenarmi un pochino, ma mi piace prendermi la responsabilità».

