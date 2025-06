Hojlund-Juve, una pista molto interessante per la squadra bianconera. Ecco quelle che sono le novità - Calcio News 24

Hojlund-Juve, lo scenario prende forma: le parole di Fabrizio Romano riaprono il caso. Le novità

L’asse Hojlund-Juve si accende nuovamente, complice un aggiornamento importante fornito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Secondo il noto esperto di calciomercato, la pista che porta Rasmus Hojlund alla Juventus non è affatto da escludere. Sebbene l’Inter sia stata in prima fila fino a poche settimane fa, la situazione è tutt’altro che definita e potrebbe rimettere in gioco i bianconeri.

Romano ha spiegato nel dettaglio il dietro le quinte della trattativa, partendo dall’interesse dei nerazzurri: «Sappiamo che l’Inter ha avviato i primi contatti con l’entourage di Hojlund e con il Manchester United già dallo scorso maggio. Tuttavia, non esiste ancora alcun accordo tra le parti. L’idea dell’Inter era di proporre un prestito con diritto di riscatto, che potesse trasformarsi in obbligo al verificarsi di condizioni facilmente raggiungibili».

Ma il club inglese, secondo Romano, ha alzato la posta: «Il Manchester United non vuole saperne di formule creative. La posizione è chiara: cessione a titolo definitivo oppure niente. In caso contrario, Hojlund resterà a disposizione di Ten Hag per la prossima stagione».

Ed è qui che si riapre lo scenario Hojlund-Juve. Con l’Inter momentaneamente in stallo e altri top club europei impegnati su altri obiettivi, la Juventus potrebbe inserirsi con decisione nella corsa all’attaccante danese. La dirigenza bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli, sta monitorando la situazione e potrebbe avanzare una proposta concreta nel caso in cui si sbloccassero alcune uscite nel reparto offensivo, su tutte quella di Moise Kean o Arkadiusz Milik.

Il profilo di Hojlund piace da tempo alla Juventus, soprattutto per le sue caratteristiche tecniche e atletiche, che lo rendono perfetto per il gioco verticale richiesto da Thiago Motta. Nonostante la valutazione alta del Manchester United, che un anno fa lo pagò oltre 70 milioni di euro, l’idea Hojlund-Juve non è più fantacalcio.

Il mercato è ancora lungo e, come spesso accade, può riservare sorprese proprio quando tutto sembra definito. La Juventus, con discrezione e strategia, potrebbe provare a mettere a segno un colpo da prima pagina. Hojlund-Juve è una pista da tenere d’occhio fino all’ultimo giorno di mercato.