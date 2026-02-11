Holm carico per il suo primo derby d’Italia: «Con l’Inter una grande opportunità, Yilidiz è impressionante! Spalletti mi ha detto una cosa»

Il terzino della Juventus, Emil Holm, ha raccontato le sue prime settimane in bianconero e si è proiettato alla sfida contro l’Inter

Ai microfoni di Sky Sport, Emil Holm ha raccontato il suo impatto positivo con l’universo Juventus. L’esterno svedese, approdato a Torino in prestito, ha tracciato la rotta per il futuro: dare il massimo ogni giorno per convincere la società a esercitare il diritto di riscatto in estate. L’ex Atalanta ha poi svelato un retroscena su Luciano Spalletti: il tecnico toscano lo osservava con attenzione già ai tempi dello Spezia per legami familiari con la città ligure e oggi pretende da lui dinamismo e spinta costante sulla corsia destra.

Tra i nuovi compagni, Holm ha incoronato Kenan Yildiz, il gioiello turco che lo ha stregato in allenamento per qualità tecniche superiori alla media. In vista dell’imminente Derby d’Italia, il laterale ha caricato l’ambiente: vincere contro l’Inter a San Siro sarebbe fondamentale per accorciare le distanze dai Nerazzurri e riaprire i giochi in vetta alla classifica.

EMOZIONI – «Tutti i compagni, il mister e lo staff mi hanno dato una grande mano per essere uno del gruppo. Quindi molto bene. Il mio obiettivo è quello di essere qui anche dopo l’estate. Voglio dare una grande mano e ogni giorno voglio dare il 100% per essere qui anche dopo l’estate».

SPALLETTI – «Lui mi ha detto il primo giorno che sono arrivato che sua moglie è di La Spezia. Quindi ha guardato tante partite quando ero lì, abbiamo parlato poco ma è andata bene».

RUOLO – «Come terzino e come quinto. Devo spingere molto in campo e dare il massimo. Ogni giorno devo imparare qualcosa e spingere forte».

CHI MI HA IMPRESSIONATO MAGGIORMENTE IN ALLENAMENTO – «Secondo me, Kenan è forte. Ho giocato contro di lui in allenamento e si vede subito che lui ha una qualità impressionante».

L’IMPORTANZA DEL DERBY D’ITALIA CONTRO L’INTER – «Sì, certo se vinciamo, recuperiamo un po’ in classifica, ma la stagione è ancora lunga. Certo che se vinciamo è una grande opportunità».