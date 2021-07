Hongla: «Il Verona ha fatto di tutto per avermi. Su Cristiano Ronaldo...»

Martin Hongla, nuovo acquisto del Verona, si è presentato in conferenza stampa: le sue prima parole in maglia gialloblù

CARATTERISTICHE – «Ho molte qualità: mi piace giocare a calcio, mi piace avere la palla. Voglio lavorare sempre, soltanto così si può migliorare. La società ha mostrato grande interesse per me: hanno fatto di tutto per avermi, in due o tre settimane di trattative serrate, e sono contento di essere qui. Il gruppo è ottimo, ha ottime qualità».

SERIE A – «Ho seguito le partite della scorsa stagione: ho visto una squadra molto forte. Qui ci sono grandi club come Milan o Juventus: ora ci sono anch’io, e sono qui per dare tutto. Sono qui per mostrare le mie qualità. Ho giocato in Belgio e in Spagna, ora voglio dare tutto anche qua. Per me giocare in Serie A è importante: è un grande step, ora devo dimostrare tutto sul campo, davanti ai tifosi. La Serie A è un ottimo campionato e mi aiuterà a fare ulteriori step per arrivare in Nazionale».

VERONA – «Il gruppo e tutti i professionisti che lavorano per il club mi hanno fatto un’ottima impressione, anche l’impatto con la città è stato molto positivo. Sono qui per dare tutto: il mio obiettivo è fare tutto per il gruppo e dare il mio contributo per ottenere la salvezza».

AVVERSARIO PIU’ FORTE – «Direi Cristiano Ronaldo. Ho giocato contro di lui in Spagna, non vedo l’ora di rivederlo sul campo».