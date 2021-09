Petko Hristov, centrocampista della Bulgaria e dello Spezia, ha parlato della gara pareggiata contro l’Italia: le sue parole

Petko Hristov, centrocampista dello Spezia e della Bulgaria, parla del parggio contro l’Italia al Franchi in un’intervista al portale Sportal.bg.

«Abbiamo bloccato l’Italia con tanta abnegazione in difesa. Siamo scesi in campo e ci siamo detti che non potevamo perdere nemmeno uno scontro di questa partita. Vedo un futuro roseo per i prossimi anni, credo che si possa crescere ancora sia tatticamente sia fisicamente e che si possa competere per qualificarsi a un grande torneo».