Momento divertente dopo Psv-Inter. I tifosi lanciano un bicchiere con la birra, Politano lo prende al volo

Piove birra dagli spalti del Philips Stadion! I tifosi olandesi hanno lanciato un bicchiere di birra a Matteo Politano, giocatore dell’Inter. L’attaccante, con un vero gesto da ‘supereroe contemporaneo’ (è ironia, non fate gli Sheldon Cooper della situazione), ha preso al volo il bicchiere, senza far cadere la birra. Qualcuno ha pensato bene di fare un video con tanto di slow motion, un video che in poche ore è diventato virale.

Anche i tifosi del Psv hanno apprezzato, come si evince dagli applausi scroscianti piovuti dalle tribune del Philips Stadion. Poli protagonista in campo e anche fuori. L’attaccante nerazzurro è in un ottimo momento di forma come dimostrano i numeri in campo e le sue ottime prestazioni con la maglia dell’Inter e come dimostra la presa volante effettuata dopo Psi-Inter con il bicchiere di birra.