Iachini: «Vi spiego perché ho scelto di allenare il Bari»

Beppe Iachini, neo allenatore del Bari in Serie B, ha parlato ai microfoni di Radio Bari della sua nuova esperienza in Puglia. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Abbiamo avuto un buon impatto come spirito e concentrazione. Mi piace mandare in campo una squadra organizzata, che abbia mentalità in fase offensiva e difensiva. Dobbiamo mettere dentro molto in fretta dei principi. Ho trovato una squadra abbattuta, dovevamo subito dare una volta e i ragazzi mi hanno dato subito disponibilità. Il lavoro è l’unica chiave per migliorare settimana dopo settimana. Durante il mio periodo di inattività ho girato un po’, sono stato in Inghilterra. Mi hanno chiamato sei o sette squadre, anche dalla A, ma andarci per rischiare di retrocedere non mi andava. Cercavo un progetto che mi entusiasmasse. Il presidente e il direttore mi hanno chiamato dicendomi di voler tornare in Serie A. Ho visto una grande passione, Bari è un posto a cui sono legato e che mi entusiasma».